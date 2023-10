Actorul Marius Manole a împlinit azi 45 de ani. La mulți ani! Astazi este ziua de naștere a lui Marius Manole. Actorul a implinit 45 de ani și a marcat momentul intr-un stil foarte personal pe pagina sa de socializare. Actorul Marius Manole a postat fotografia sa cu perna in brațe la care a adaugat un mesaj amuzant: „45. Am vrut sa pun o poza in care sa fiu și eu mai aranjat, imbracat frumos, dar mi-am dat seama ca n-are sens, ca mereu eu sunt așa, adunat de pe drumuri și intre drumuri. Aici, asta seara, dupa spectacolul de la Craiova! Eu și iubita mea perna. La 3 dimineața cand ajung acasa promit sa-mi pun o gura de vin…Sa fim sanatoși oameni buni, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

