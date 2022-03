Actorul Jussie Smollett, condamnat la cinci luni de închisoare pentru că şi-a înscenat propria agresiune Jussie Smollett, actorul din serialul „Empire”, condamnat in decembrie pentru ca si-a inscenat propria agresiune cu caracter rasist si homofob, a carui victima ar fi fost in 2019 la Chicago, a primit joi 150 de zile de inchisoare, a anuntat presa americana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal corectional din Franta a condamnat-o miercuri la patru ani de inchisoare, din care un an si jumatate cu executare, pe mama unuia dintre teroristii jihadisti care au ucis 130 de oameni la Paris si in suburbia Saint-Denis a capitalei franceze, in 13 noiembrie 2015, informeaza AFP. La sentinta…

- Brittney Griner, dubla campioana olimpica la baschet, a fost retinuta de autoritatile vamale din Rusia dupa ce in bagajele sale s-a descoperit ulei de hasis in cartuse de vaporizator, la un aeroport din apropiere de Moscova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- NATO va apara Ungaria "daca noi insine suntem gata sa ne aparam", a afirmat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul radiodifuzat saptamanal, transmite MTI, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Omul de afaceri Remus Truica, fost consilier personal al fostului premier al Romaniei Adrian Nastase, a cerut, joi, la instanța suprema admiterea caii extraordinare de atac accesata de apararea acestuia dupa condamnarea definitiva la șapte ani de inchisoare cu executare in mega-dosarul Ferma Baneasa.…

- Cresterile inregistrate joi de pretul graului si porumbului au atins nivelul maxim permis la bursa de cereale de la Chicago, dupa ce atacul Rusiei asupra Ucrainei au pus sub semnul intrebarii livrarile unui important furnizor mondial de cereale, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Fostul viceministru de externe nicaraguan Victor Tinoco si liderul studentilor Max Jerez au fost condamnati luni la 13 ani de inchisoare pentru "subminarea integritatii nationale", in mai multe procese impotriva opozantilor guvernului lui Daniel Ortega, potrivit unei organizatii umanitare, citata…

- Un nou serial documentar, ''The Murdochs: Empire of Influence'', va avea premiera pe CNN+ odata cu lansarea, in primavara acestui an, a noului serviciu de streaming pe baza de abonament, a anuntat joi compania, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…