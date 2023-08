Stiri pe aceeasi tema

- Jean Paler trece prin momente dificile! Actorul a fost transportat de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla pe scena și susținea un spectacol. Ulterior, acesta a fost internat la Terapie Intensiva, la spitalul din Ploiești.

- Actorul Jean Paler a ajuns de urgența la spital și e internet la Terapie Intensiva dupa ce i s-a facut rau chiar in timpul unui spectacol de pe litoral. Citește și: Argeș. A lasat gravida o copila, iar ea a nascut la 14 ani! Nu scapa de judecata! Jean Paler se afla internat intr-un spital […]

- Jean Paler se afla internat intr-un spital din Ploiești, la terapie intensiva, unde va sta cateva zile. Actorul de comedie are prombleme de sanatate și a facut primele declarații despre ceea ce a pațit. Se simțea rau de mai bine de o saptamana, iar cand a urcat pe scena i s-a facut rau.In aceasta vara,…

- Jean Paler este internat la terapie intensiva, intr-un spital din Ploiești, dupa ce i s-a facut rau pe scena. Comediantul a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Jean Paler se afla internat intr-un spital din Ploiești, la terapie intensiva, unde va sta cateva zile. Actorul de comedie…

- Veste teribila despre Jean Paler. A ajuns la terapie intensiva. Jean Paler a ajuns la ATI Se afla la Terapie Intensiva la Cardiologie, la Spitalul din Ploiesti. ” De 7-8 zile mi e foarte rau, am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul in care locuiesc, acum sunt la spitalul din Ploiesti,…

- Un tanar in varsta de 17 ani a pierit intr-un camin unde era cazat in timpul unei tabere de vara organizate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prietenii tanarului au relatat ca acesta s-a trezit in mijlocul nopții și le-a spus ca nu poate respira, dupa care s-a prabușit la pamant. Unul…

- Șoc in cantonamentul echiperi lui Gica Hagi: Eric de Oliveira a suferit un AVC și a fost internat de urgenta la spitalEric de Oliveira, aflat acum in staff-ul tehnic al celor de la Farul Constanta, a suferit un AVC in cantonamentul pe care campioana Romaniei il desfașoara in Poiana Brașov. CITESTE…

- Mai bine de 3.000 de gospodarii din judetul Prahova au ramas fara energie electrica, duminica dupa amiaza, in urma unei vijelii care a durat cateva zeci de minute, informeaza News.ro.Un numar de 3.032 de consumatori din judetul Prahova nu sunt alimentati cu energie electrica in urma furtunii abatute…