- Ioana Dichiseanu clarifica starea sanatații venerabilului artist, model pentru generații de actori, și expune realitatea deloc imbucuratoare in care se afla tatal sau in acest moment. Ioabna dezvaluie ca tatal sau a fost internat din nou. ”Este adevarat ca tata trece din nou printr-o cumpana. Nu a avut…

- Patru pacienți afectați de incendiul produs in aceasta dimineața la Institutul „Matei Balș” au fost transferați la spitalul „Victor Babeș” din București. Unul dintre ei a fost internat la terapie intensiva.

- Actorul Ion Dichiseanu a fost dus la spitalul Floreasca, din Capitala, in stare grava, in aceasta dimineața. Acesta avea saturația de oxigen foarte mica. Ion Dichiseanu este un cunoscut actor de film, radio, scena, televiziune și voce și scriitor roman. In momentul in care a fost preluat de ambulanța,saturația…

- Actorul Ion Dichiseanu, 87 de ani, a fost internat de urgența la Spitalul Clinic Floreasca, cu o saturație de oxigen foarte mica, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Bogdan Oprita. Problemele medicale ale actorului nu sunt cunoscute la aceasta ora, insa aceleași surse spun…

- Emil Coșeru este un actor roman și conferențiar universitar doctor in cadrul Universitații de Arte „George Enescu” din Iași . Emil Coșeru s-a nascut in anul 1947, la Tecuci. Joaca din 1969 la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. A absolvit, in 1969, Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica…

- Inmormantarea actriței Draga Olteanu Matei va avea loc, duminica, la Cimitirul “Eternitatea” din Piatra Neamt. Actrița va fi inmormantata alaturi de soțul ei. Sicriul cu trupul neinsufletit al artistei va fi adus joi de la Iasi si va fi depus la Cinematograful “Mon Amour” din Piatra Neamt, a declarat…

- Indragita actrita Draga Olteanu Matei a incetat din viața azi-noapte. Avea 87 de ani și fusese internata saptamana trecuta, in stare grava, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, scrie agerpres . „Desi echipa medicala din Spitalul ‘Sf Spiridon’ a facut toate eforturile sa o trateze, pacienta a decedat…

- Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, fiind transferata de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Actrita Draga Olteanu Matei s-a nascut la Bucuresti, la 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul…