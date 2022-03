Actorul Hugh Jackman nu poate lucra cu Angelina Jolie. Motivul incredibil!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa uriașul scandal al expulzarii din Australia, Novak Djokovic a vorbit din nou despre vaccinarea anti-Covid. Liderul mondial considera ca nu este un pericol pentru ceilalți, iar decizia de a nu se vaccina se bazeaza pe o cunoaștere foarte buna a propriului corp.

- Brad Pitt o da in judecata pe fosta lui sotie Angelina Jolie dupa ce actrita a vandut fara acordul lui o podgorie din Franta pe care au cumparat-o impreuna, informeaza bbc.com. Cei doi au cumparat partile majoritare din Chateau Miraval in 2008, iar sase ani mai tarziu, au facut nunta... The post Un…

- Novak Djokovic a anunțat ca este dispus sa renunțe la participarea la turnee de Grand Slam, precum Roland Garros și Wimbledon, din cauza dorinței sale de a nu se vaccina. „Da, acesta este prețul pe care sunt dispus sa-l platesc”, a susținut Nole, intr-un interviu acordat pentru BBC, citat de realitateasportiva.net.…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din Ghinesti, comuna Salcioara, jud. Dambovita a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, sambata, si-a ucis cu mai multe lovituri de cutit un vecin, in varsta de 60 de ani. Barbatul a fost depus in arestul I.P.J Dambovita.

- Dani Oțil nu vrea sa fie naș la nunta Ramonei Olaru, in momentul in care asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” va face pasul cel mare. Care este motivul pentru care cei doi prezentatori nu vor sa o nașeasca. Catalin Cazacu pare decis sa-și imparta restul vieții alaturi de Ramona, dar se pare ca…

- Fratele lui Novak Djokovici, Djordje, a declarat ca liderul ATP vrea sa se faca dreptate in cazul sau, el mentionand ca daca ar fi parasit Australia, Novak ar fi recunoscut ca este invins, ceea ce nu este o optiune, informeaza theage.com.au. “Novak ar fi putut parasi Australia pana acum, dar…

- SCMU Craiova nu a apucat sa debuteze in campionat pe anul 2022, dupa ce partida cu CSU Oradea, programata inițial pe 4 ianuarie, a fost amanata la cererea gazdelor, dupa numarul mare de cazuri de covid din echipa. Acum, alb-albaștrii ar fi trebuit sa dispute duminica, in Ilfov, duelul cu CSO Voluntari,…

- Se cunosc deja situații cand oamenii au avut de suferit din cauza convorbirilor telefonice in timp ce dispozitivul se incarca. Sfarșitul a fost unul dramatic: timpane sparte, arsuri, traume ale mandibulei. Și vederea a fost afectata. E important sa fiți cu ochii pe copiii care nu se rup de la jocuri…