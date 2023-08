Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit in coliziunea a doua elicoptere - unul a aterizat, iar celalalt s-a prabusit cu trei persoane la bord - care luptau impotriva unui incendiu la est de Los Angeles, in California, anunta pompierii locali, relatreaza AFP, potrivit news.ro.Cele doua aeronave au fost desfasurate…

- Un roman din comuna Gogoșu s-a filmat in America cu masa plina de bani. Și-a dorit, probabil, sa devina vedeta in mediul online, imaginile spectaculoase sa fie vazute de un numar uriaș de internauți. Videoclipul a intrat insa in vizorul oamenilor legii. Un roman din comuna Gogoșu a intrat in vizorul…

- Offset face echipa cu Cardi B pentru “Jealousy”. Aceștia abordeaza direct speculațiile recente de pe internet despre relația lor pe noua piesa incendiara, care include „Jealous Ass Bitches” de la Three 6 Mafia. Offset și Cardi au scris „Jealousy” impreuna cu OZ (Drake, DJ Khaled), Boi-1da (Drake, Nicki…

- O mama și-a ucis ambele fiice și apoi a incercat sa se sinucida intr-o micuța așezare austriaca. Cei 2.400 de locuitori din Absdorf, districtul Tulln, au fost șocați, potrivit cotidianului Heute. In Absdorf (districtul Tulln), o mama a marturisit luni ca și-a ucis cele doua fiice (in varsta de 7 ani…

- S-a schimbat legea! Ordinul de protecție pentru victimele violenței in familie a fost prelungit Legea privind prelungirea ordinului de protecție pentru victimele agresiunilor sau violenței in familie a fost promulgata de catre Președintele Klaus Iohannis. Aceasta prevede extinderea perioadei de protecție…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de lege pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor - Legea privind ordinul de protecție. Scopul legii este combaterea violenței și asigurarea cadrului necesar pentru profesioniști - polițiști, procurori, judecatori - in a preveni cazuri…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede extinderea de la 6 luni la un an a duratei pentru care se poate emite ordinul de protectie, in cazul violentei domestice, conform Agerpres.Actul normativ prevede extinderea de la 6 luni la 1 an a…

- De la inceputul acestui an si pȃna la finalul lunii mai, reprezentanții Protecției Copilului au primit 411 sesizari de abuz și neglijare, din care 360 au fost confirmate. Statistica a fost prezentata luni, cand in țara noastra a fost instituita in urma cu mai mulți ani Ziua impotriva violentei asupra…