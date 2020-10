Actorul George Burcea a contactat COVID-19 2020 a fost un an dezastruos pentru George Burcea. In prima jumatate a anului actorul de 32 ani s-a desparțit de mama copiilor sai, Andreea Balan, și, colac peste pupaza, a fost prins drogat la volan. Și, mai nou, a parasit ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” (Pro Tv) dupa o accidentare. Din fericire, este asimtomatic, nu intampina probleme respiratorii, s-a izolat la domiciliu și i-a sunat pe toți cei cu care a intrat in contact pentru a le da vestea. In urma cu cateva zile, actorul a avut mici dureri de cap și s-a dovedit a fi infectat cu noul coronavirus. George Burcea a mers la spital pentru a efectua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Colegul nostru, Cosmin Andrei, cunoscutul jurnalist al emisiunii "Viața Satului", s-a stins din viața la numai 44 de ani. Cosmin Andrei a lasat in urma o cariera impresionanta, la Televiziunea Romana. Inca de la inceput, numele sau a fost legat de una dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune…

- Este vorba de unul din discurile de aur turnate in ediție limitata cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansarea faimoasei ”Strangers in the Night”- a lui Frank Sinatra (1966). Discul jubiliar, facut din aur de 24 karate, a fost turnat in doar 5000 de bucați, toate inseriate, care s-au vandut in doar…

- George Burcea a ieșit caștigat din ”Ferma. Orașeni vs. Sateni”. Deși nu știm inca cine este marele invingator al emisiunii de la PRO TV, in urma aventurii de la Cocani, actorul s-a ales nu doar cu amintiri placute, ci și cu o iubire: Viviana Sposub. Cei doi s-au intalnit dupa ce s-au terminat filmarile,…

- S-au spus multe și s-au scris și mai multe despre divorțul dintre Andreea Balan și George Burcea. Deși cantareața a facut lumina in acest caz, dand interviuri și declarații, cu jumatați de masura, totuși, George Burcea a contracarat in ”Ferma. Orașeni vs. Sateni”, acolo unde a fost concurent. Relaxarea…

- ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” a adus unor concurenți liniște dupa furtuna, cum ar fi in cazul lui George Burcea, in contextul divorțului de Andreea Balan, dar și experiențe noi, ca in situația Vivianei Sposub. Cei doi parca și-ar trimite priviri ori ca o atracție fizica exista, sau poate doar imaginația…

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Orașeni vs. Sateni. In cadrul show-ului, actorul a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut o serie de dezvaluiri despre Andreea Balan, fosta lui soție. Acum, acesta scoate la iveala amanunte mai puțin știute, intr-un interviu acordat okmagazine.ro.…

- George Burcea le-a cucerit pe femeile din „Ferma. Orașeni vs Sateni”, acolo unde este concurent. Viviana Sposub și Anna Lesko il lauda ca muncește mult și ii iau apararea in disputa cu fosta soție, Andreea Balan, potrivit click.ro. Deși recunoaște ca, personal, nu a avut nimic de imparțit cu ea, vazandu-se…

- George Burcea face dezvaluiri emoționante despre Andreea Balan. Aproape i-au dat lacrimile cand a vorbit despre mama copiilor sai. Ce a declarat concurentul noului sezon “Ferma”? George Burcea, dezvaluiri emoționante despre Andreea Balan, la “Ferma” Premiera noului sezon “Ferma: Oraseni versus Sateni”…