Stiri pe aceeasi tema

- George Mihaița a fost implicat miercuri seara intr-un accident pe bulevardul Basarabia. In urma controlului facut de polițiștii ajunși la fața locului, s-a stabilit ca actorul de 72 de ani avea alcoolemie 1,05mg/l.

- Un tanar de 19 ani, care a urcat la volan dupa ce a consumat alcool dar și cannabis, a provocat un accident rutier marți seara in Bistrița. S-a ales cu dosar penal. Articolul Și beat și drogat. S-a urcat la volan și a facut accident apare prima data in Someșeanul.ro .

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 03.10, polițiștii orașului Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe strada Spiru Haret din oraș a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto se afla sub influența bauturilor alcoolice. La…

- La data de 27 mai 2021, in jurul orei 20.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 55 de ani, din comuna Doștat, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat din Cugir a fost reținut de polițiști pentru ca ar fi condus un autoturism fiind sub influența alcoolului și fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a provocat un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Informații de background: La data de 22…

- Fostul primar al municipiului Campulung este acum un individ condamnat penal, dupa ce a primit o pedeapsa de noua luni de inchisoare pentru ca a condus un autovehicul aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Instanța de judecata a amanat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi…

- Un barbat de 53 de ani, din Șicula, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79/A, dinspre Șicula spre Ineu, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea carosabila, intrand in coliziune cu un copac. The post A urcat la volan fara permis de conducere, iar…

- Un barbat de 60 de ani a ramas incarcerat in autoturism, vineri seara, dupa ce s-a urcat baut la volan si a intrat intr-un cap de pod, la Fitionesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, relateaza Agerpres.. "Politistii Serviciului Rutier au intervenit in aceasta seara…