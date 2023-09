Stiri pe aceeasi tema

- Florin Duduianu, pe numele caruia fusese emis un mandat de arestare inca din 2020, a fost prins de politistii din Statele Unite ale Americii, care si-au anuntat colegii din Romania. El este acuzat de santaj, talharie si talharie calificata, intr-un dosar in care victimele erau cantareti de manele.

- Baluș Valentin Eugen zis “Vali Nebunu”, arestat in Italia. Barbatul era cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Fratele lui Mircea Nebunu a fost saltat de autoritați dintr-un local din Portofino, Genova.

- In aprilie, un judecator de instrucție de la tribunalul din Paris a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Carlos Ghosn, fostul CEO al Renault-Nissan, care locuiește in Liban, in cadrul anchetei privind contractele atribuite de o filiala a grupului, a declarat marți pentru AFP o sursa…

- Fostul CEO al Renault-Nissan este vizat deja de un mandat international de arestare, emis de catre un magistrat al instructiei din nanterre, in aprilie 2022, in cadrul unor investigatii cu privire la abuz de bunuri sociale si spalare de bani in banda organizata in legatura cu un distribuitor din Oman, Suhail…

- Autoritațile romane au sesizat Parchetul, iar in acest moment se fac cercetari in vederea obținerii datelor de identificare ale persoanelor implicate. Mai exact, conform procedurii, Autoritatea Navala Romana (ANR) a solicitat statului de pavilion, in cazu

- Un tribunal din Budapesta a emis un mandat de arestare international pe numele unui fost eurodeputat Jobbik, condamnat pentru spionajUn tribunal din Budapesta a emis un mandat de arestare european si international impotriva fostului eurodeputat al formatiunii nationaliste Jobbik Bela Kovacs, condamnat…

