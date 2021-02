Actorul francez Gerard Depardieu, inculpat pentru violuri Gérard Depardieu, un gigant al cinematografiei franceze în vârsta de 72 de , a fost inculpat pe 16 decembrie pentru &"violuri&" și &"agresiune sexuala&" pe care le-ar fi comis în vara anului 2018 asupra unei tinere actrițe, ceea ce actorul neaga, a spus marți pentru AFP o sursa apropiata cazului, informație confirmata de o sursa judiciara.

Reclamanta, care a denunțat la jandarmerie la sfârșitul lunii august 2018 ca a fost violata de doua ori la domiciliul din Paris al vedetei cu câteva zile mai devreme, a obținut în vara anului 2020 ca aceasta ancheta,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

