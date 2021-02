Actorul francez Gérard Depardieu, inculpat pentru viol Actorul francez Gerard Depardieu, in varsta de 72 de ani, a fost inculpat la data de 16 decembrie pentru "viol" si "agresiune sexuala", pe care le-ar fi comis in vara anului 2018 asupra unei tinere actrite, fapte respinse de actor, a declarat marti pentru AFP o sursa apropiata dosarului, informatie confirmata si de o sursa judiciara.



Reclamanta, care a denuntat la sfarsitul lunii august 2018 ca a fost violata de doua ori la domiciliul din Paris al actorului cu cateva zile inainte, a obtinut in vara anului 2020 ca aceasta ancheta, clasata initial de parchetul din Paris, sa fie incredintata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

