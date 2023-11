Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamaș și-a anunțat astazi retragerea, cu mai puțin de doua saptamani inainte sa implineasca varsta de 40 de ani. Fundașul central a marturisit ca ajunsese sa planga acasa, frustrat ca lucrurile nu ieșeau pe teren așa cum iși dorea.

- Oana Roman a atras atenția cu cele mai recente dezvaluiri despre perioada delicata prin care trece, dar și despre Isabela, fiica ei și a lui Marius Elisei. In urma cu noua ani de zile, Oana Roman și Marius Elisei au devenit parinți. Isabela e fiica celor doi, care acum locuiește doar cu mama ei, dupa…

- FOTO| Mobilizare exemplara pentru familia de varstnici din Apuseni: Pot trai in condiții mai bune, in aceasta perioada dificila a vieții lor Mobilizare exemplara pentru familia de varstnici din Apuseni, care acum pot trai in condiții mai bune, in aceasta perioada dificila a vieții lor. Zeci de voluntari,…

- Ionela Novac are 43 de ani, este mama a doi copii și in prezent este ajutor de bucatar. Concurenta recunoaște ca viața nu a fost deloc blanda cu ea și ca a fost nevoita sa lupte pentru cei doi copii, in timp ce soțul ei era violent.

- Venus, planeta dragostei și a frumuseții, va reveni in mișcare directa in Leu, oferind oportunitați de a pune capat intarzierilor sau problemelor care au impiedicat evoluția acestor aspecte ale vieții tale. Este un moment perfect pentru a invața lecții valoroase și pentru a avansa in viața.In aceasta…

- In amintirea lui Michael Jackson, care astazi ar fi implinit 65 de ani, Bogdan Ioan ii aduce un tribut marelui artist, prin lansarea unui videoclip special. Marele artist e cel care l-a facut pe cantareț sa renunțe la arhitectura pentru muzicaBogdan Ioan a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila…

- Vara avem la indemana o varietate de produse hranitoare, bogate in nutrienti, care pot contribui semnificativ la echilbrul organismului, iar hameiul poate avea un rol important si benefic pentru sanatate. Perioada august-septembrie reprezinta chiar momentul ideal pentru recoltarea hameiului, cand conurile…

- Știi ce bun e prietenul ala al tau, mnu? Dar vezi și cum se face ca ploua cand il tot suni sa-ți dea banii inapoi. Poate ai ajuns deja in punctul ala in care nici macar nu-ți mai da cu seen. ”Ah, mi-am luat țeapa”, zici tu resemnat. Dar daca mai poți face totuși ceva?Nu e ceva nou ca persoanele carora…