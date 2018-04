Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Dwayne Johnson si cel mai recent film in care joaca, "Jumanji: Aventura in jungla/ Jumanji: Welcome to the Jungle", au fost marii castigatori la gala Kids' Choice Awards 2018, care a avut loc sambata seara, in Inglewood, California, informeaza variety.com.

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Fiica cea mare a lui Liviu Varciu, imagine de colecție alaturi de parinții ei.Carmina s-a intors cu mama ei la Arad, dupa ce o perioada a locuit impreuna cu tatal ei. Fata a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Carmina a impartaștit cu prietenii virtuali de pe Instagram o fotografie…

- Sony Pictures lucreaza la un sequel al filmului "Jumanji: Welcome to the Jungle", care s-a dovedit un mega-succes de box-office, si incearca sa pastreze echipa din care fac parte actorul Dwayne Johnson, regizorul Jake Kasdan si scenaristii Scott Rosenberg si Jeff Pinkner, relateaza miercuri agentia…

- Filmul "Jumanji: Welcome to the Jungle", o continuare a comediei de mare succes "Jumanji" din 1995, revine pe prima pozitie in box-office-ul american, inlocuind "Maze Runner: The Death Cure", cea de-a treia parte a seriei "Maze Runner", care il deposedase de acest titlu saptamana trecuta, potrivit…

- Iuliana Tudor a decis sa sara in ajutorul unei fetițe de 13 ani, pasionata de muzica, dar care sufera de o forma grava de scolioza. Iuliana Tuodr, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de la Televiziunea Naționala , a fost impresionata de cazul unei fetițe pe nume Aura. Aura are 13 ani, este pasionata…

- Filmele de actiune "Maze Runner: The Death Cure" si "Hostiles" sunt lansate in cinematografele americane la sfarsitul acestei saptamani cu ambitia de a detrona deja clasicul "Jumanji: Welcome to the Jungle", aflat de trei saptamani pe primul loc in topul incasarilor din SUA si Canada. …