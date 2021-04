Actorul Dima Trofim va deveni tată pentru prima oară Dima Trofim (32 de ani) va deveni tata pentru prima oara in doar cateva luni. Actorul a dezvaluit și sexul bebelușului sau in cadrul emisiunii Star Matinal, pe care o prezinta. Iubita lui, Angela Ciupitu, este deja la jumatatea sarcinii. Actorul Dima Trofim va deveni tata pentru prima oara „Nu mi-a fost ușor sa spun pentru ca emoțiile ma copleșeau. Pierdeam cuvintele. Este un copil dorit. Ne-am gandit la treaba asta și l-am facut. E cu Doamne-ajuta. Mai avem inca jumatate de parcurs. Am anunțat-o pe mamica. I-am spus rapid prin telefon, dupa care fața in fața. Toata familia a fost super fericita”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

