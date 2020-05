Actorul Denis Hanganu din “Sacrificiul” vedeta cadou dintr-un nou videoclip

Stiri pe aceeasi tema

- Deși in general primim cadouri cu ocazia zilei de naștere, solista Anamaria Petrișor prefera sa ofere și ne rasfața cu un cadou muzical inedit. Artista a lansat zilele trecute videoclipul piesei “Nu pleca”, produs in studiourile lui Smiley de la HaHaHa Production, unde rolul principal masculin este…

- Fosta concurenta la mai multe reality-showuri de supraviețuire, Otniela Sandu a devenit infuencer și actrița. Vedeta a povestit in exclusivitate pentru Tabu ce a facut in perioada asta de izolare, la ce a visat și ce iși dorește pentru viitor. Puteți citi mai multe in interviul de mai jos pe care ni…

- Smiley iși canta convingerea ca „Va fi bine“ in noua sa piesa, compusa in timpul perioadei de izolare și distanțare sociala, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns in fiecare om. „Uneori mi se pare ca fericirea este o alegere, pentru ca de noi depinde cum vedem lucrurile, cum lasam…

- Mai are mai puțin de o luna pina naște iar pentru Dana Rogoz au inceput sa apara surprizele placute. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare ca va naște la jumatatea lunii mai insa numara zilele, saptamanile pina va naște, iar pina atunci prietenele și cunoscuții ii fac tot felul de surprize placute…

- Se știe deja ca Gina Pistol și Smiley formeaza un cuplu bine sudat, care abia in ultima perioada a inceput sa “dea din casa” detalii despre relația lor. Deși cei doi sunt “rivali” pe micile ecrane, in realitate se iubesc cu patos, in ultimele zile vedeta a povestit ce ii place sa ii gateasca iubitului...…

- Din dorința de a avea o vacanța de vis și a mai uita de pierderea recenta a mamei ei, Lora Petrescu și iubitul ei, care ii este și impresar și manager, Ionuț Ghenu, au ajuns in Bali, Indonezia unde au fost blocați acolo din cauza pandemiei. Așa ca acum se descurca așa cum pot, se... Read More Post-ul…

- Indragitul prezentator de televiziune, cantareț și actor duce dorul ieșirilor, intalniorilor cu prietenii și a activitaților pe care le avea. Virgil Ianțu a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj lung și interesant care i-a facut pe mulți dintre cei care il urmaresc sa le aprecieze. Unul dintre…

- Smiley s-a gandit la o metoda inedita de a intra in contact cu fanii, dar și de a-și promova noua melodie. Artistul iși dezvaluie numarul de telefon in videoclipul piesei „Ce mai faci, straine?”. Smiley poate fi acum sunat de oricine, poate fi contactat prin mesaje de toata lumea și asta doar daca…