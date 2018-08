Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari, relateaza Reuters.Presedintele…

- Rusia a descris vineri drept o "isterie" care "ridiculizeaza" Statele Unite acuzatiile de ingerinta rusa in procesul electoral american, in momentul in care serviciile de informatii ale SUA au acuzat din nou Moscova ca ar continua sa intervina, relateaza AFP. "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru a avea un impact asupra viitoarelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Casa Alba a comunicat ca Statele Unite nu recunosc anexarea Crimeii de catre Rusia, la cateva zile dupa ce Donald Trump se pronunta ambiguu pe aceasta tema. ”Noi nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Rusia va inapoia peninsula…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Rusia introduce taxe suplimentare asupra importului de bunuri din Statele Unite. „Masurile de echilibrare” sunt fi luate ca raspuns la decizia SUA de a majora taxele la importul de oțel și aluminiu. Anunțul de introducere a unor taxe suplimenare a fost facut la 19 iunie de catre ministrul dezvoltarii…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sanctiunilor impotriva unor companii si entitati din Rusia, se arata intr-un comunicat publicat vineri pe site-ul prezidential, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare al Ucrainei a aprobat…