- Un incident asemanator celui din America a fost reprodus in Reșița, unde un barbat a fost imobilizat de un polițist cu genunchiul pe gat. Martorii au asistat șocați la scenele ingrozitoare, mai ales ca aceștia spun ca cel pus la pamant ar fi nevinovat.

- Conducerea Politiei Romane a declansat o ancheta la Politia Resita, dupa aparitia unor imagini cu politisti imobilizand un barbat cu genunchiul pe gat. Incidentul a avut loc pe 20 mai, potrivit Politiei Romane, cu cinci zile inainte de moartea afro-americanului George Floyd in Minneapolis, caruia i-a…

- George Floyd, afro-americanul mort in timp ce era imobilizat de poliție, a fost inmormantat ieri in Texas. Lacrimile și omagiile s-au imbinat cu apeluri inflacarate de a condamna rasismul, care, au spus participanții, ranește sufletul Americii.

- La doua saptamani de la moartea lui George Floyd, un barbat afro-american de 46 de ani, a aparut un nou caz in care un barbat de culoare a fost imobilizat de polițiștii americani cu genunchiul pe gat, dar și cu un aparat cu electroșocuri.Pe pagina de YouTube The Battousai a fost difuzata o inregistrare…

- Un nou caz George Floyd a aparut in Statele Unite. Pe YouTube a fost postata o inregistrare video in care se vede cum un polițist aplica electroșocuri și ține genunchiul pe un american de culoare.Politistul s-a indreptat catre barbatul de culoare si a folosit pistolul cu electrosoc, apoi s-a urcat cu…

- Procurorul general din Minnesota a schimbat acuzația impotriva fostului polițist care l-a imobilizat cu genunchiul pe gat pe George Floyd, Derek Chauvin, la omor de gradul doi. De asemenea, alți trei polițiști au...

- Facebook și Instagram se alatura companiilor care se implica activ in problema tensiunilor rasiale care sunt la un nivel record in Statele Unite. Sub sloganul #ShareBlackStories, Facebook iși propune sa aduca in fața poveștile persoanelor de culoare din SUA stigmatizate doar din cauza culorii pielii.…