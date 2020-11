Stiri pe aceeasi tema

- Actorul danez Mads Mikkelsen se prefigureaza ca inlocuitor al lui Johnny Depp in rolul tenebrosului vrajitor Gellert Grindelwald in viitorul lungmetraj din franciza "Fantastic Beasts 3"("Animale fantastice 3"), relateaza ziarul spaniol La Vanguardia in editia online. Johnny Depp a fost…

- Actorul american Johnny Depp a anuntat vineri ca se retrage din franciza ''Fantastic Beasts'' dupa ce a pierdut procesul de defaimare intentat tabloidului britanic ''The Sun'', care a scris despre vedeta ca si-a batut fosta sotie, informeaza Reuters.Intr-o postare pe Instagram, Depp a declarat…

