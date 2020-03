Actorul constantean Constantin Draganescu a incetat din viata

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, inima mult incercata a secretarului literar artistic Jean Badea a incetat sa mai bata. Doar ce implinise 84 de ani pe 3 martie.Jean Badea s a nascut in 1936, in localitatea I.G. Duca, judetul Caliacra din Bulgaria de azi. A absolvit Liceul "Mircea cel Batranldquo; din Constanta 1950 , mai apoi…

- Pe cand era student in cadrul Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica, la clasa lui George Dem Loghin, cunoscutul actor a fost arestat si condamnat la trei ani de inchisoare corectionala, pentru delictul de „acte preparatorii de trecere frauduloasa a frontierei“.

- Pe cand era student in cadrul Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica, la clasa lui George Dem Loghin, cunoscutul actor a fost arestat si condamnat la trei ani de inchisoare corectionala, pentru delictul de „acte preparatorii de trecere frauduloasa a frontierei“. O parte a pedepsei a executat-o…

- S-a remarcat pe marele ecran /in peste 30 de filme [1] /, a fost cunoscuta și recunoscuta in roluri asumate pe scenele Teatrului „Național” din București, Teatrului „Național” din Cluj și Teatrului „Mic”… In 1995, se retragea din activitate [2] si din viata publica [3] , decizie fara precedent in cinematografia…

- Actrita Carmen Galin a murit vineri, la varsta de 73 de ani, a anuntat Nicu Alifantis pe pagina sa de facebook. "Ne-a parasit Carmen Galin, o actrita exceptionala, un suflet nobil, un om extraordinar. Drum lin catre stele, Carmen, Dumnezeu sa te aiba-n paza Sa!", a scris Alifantis. Actrita Carmen Galin…

- Astazi, Jean Badea implineste 84 de ani. S a nascut in 1936, in localitatea I.G. Duca, judetul Caliacra din Bulgaria de azi. A absolvit Liceul "Mircea cel Batranldquo; din Constanta 1950 , mai apoi Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere 1960 , iar in 1973 Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Anaid Tavitian este un model de devotament si implicare in cultura din spatiul dobrogean. Fiica a cunoscutului jurnalist Simion Tavitian, este absolventa a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale" din Bucuresti, specializarea arta si metodologia spectacolului. A fost secretar…

- Lumea teatrului romanesc este din nou in doliu.Regizorul Laurentiu Azimioara a incetat, joi, din viata. Profesor la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti unde a predat intre 1964 si 1981, cand s a stabilit la Paris, Laurentiu Azimioara a fost un adevarat creator de teatru, scrie…