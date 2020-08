Actorul Chadwick Boseman, protagonistul filmului "Black Panther", a murit la 43 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Chadwick Boseman, devenit un star de talie mondiala dupa ce a interpretat rolul principal masculin in filmul cu supereroi "Black Panther", inspirat din universul benzilor desenate Marvel, a murit la varsta de 43 de ani la finalul unei lupte de patru ani cu cancerul de colon, potrivit unui anunt…

- Olivia de Havilland, actrița premiata cu Oscar și cunoscuta mai ales pentru rolul din filmul „Pe aripile vantului”, a murit la Paris, la varsta de 104 ani, anunța BBC. Odata cu decesul ei, niciunul dintre starurile celebrei pelicule americane din 1939 nu mai este in viața.

- Viorel Comanici s-a stins din viața la numai 55 de ani. Era printre cei mai apreciați actori de la Teatrul Nottara, o prezența adorata de colegi și indragita de public. Teatrul romanesc este din nou in doliu, inca un nume uriaș parasește scena mult prea devreme. Din cate se pare, Viorel Comanici avea…