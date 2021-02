Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru de la Hollywood a murit, vineri dimineața. Lumea filmului este in doliu dupa perderea imensa. Lumea filmului este in doliu In varsta de 91 de ani, Christopher Plummer, actorul premiat care a interpretat rolul capitanului von Trapp in „The Sound of Music”, a murit la varsta de 91 de…

- Christopher Plummer, veteranul și actorul canadian, caștigator al Oscarului pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru filmul Beginners in 2011 și interpretul capitanului von Trapp in filmul „Sunetul muzicii” a murit la varsta de 91 de ani, anunța Associated Press. Plummer a murit vineri dimineața…

- Sambata, 23 ianuarie, Larry King cadea victima virusului ucigaș Covid-19, la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles. CNN, canalul de televiziune la care a lucrat vreme de mulți ani in cunoscuta emisiune “Larry King Live”, a anunțat spitalizarea acestuia la inceputul lunii ianuarie, cu precizarea ca a…

- Pe pagina de socializare facebook a Jandarmeriei Alba a fost postat un mesaj de condoleanțe din partea colegilor care regreta moartea prematura a colegului lor, Plutonierul adjutant Balea Nicolae Calin, jandarm in Campeni. ”Invaluiți de durere, facem cunoscut faptul ca ieri, 06 ianuarie, s-a stins din…

- Regizorul sud-coreean Kim-Ki duk a incetat din viata vineri, 11 decembrie, la Riga, pe fondul unor complicatii provocate de coronavirus. Pe 20 decembrie ar fi implinit 60 de ani. Potrivit Wikipedia, cineastul intentiona sa se stabileasca in Letonia, unde ar fi urmat sa turneze un nou film cu productie…

- Paolo Rossi, campion mondial cu nationala de fotbal a Italiei in 1982, a incetat din viata, noaptea trecuta, la varsta de 64 de ani. Anuntul... The post Eroul din 1982 și-a luat ramas bun! Fostul mare fotbalist italian Paolo Rossi a incetat din viața (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Paolo Rossi, campion mondial cu nationala de fotbal a Italiei in 1982, a incetat din viata, noaptea trecuta, la varsta de 64 de ani, relateaza presa italiana, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut de postul RAI Sport, cu care Rossi a colaborat in ultimii ani. “O veste foarte tristA: Paolo…

- Fostul presedinte al Ghanei timp ce doua decenii, carismaticul Jerry Rawlings, a incetat din viata joi intr-un spital din Accra la varsta de 73 de ani, a anuntat actualul presedinte, Nana Akufo-Addo, transmite AFP. ''Un monument s-a stins, este o imensa pierdere pentru Ghana'',…