Stiri pe aceeasi tema

- Un actor celebru care a fost nominalizat la Oscar a devenit erou și in viața de zi cu zi, nu doar in filmele in care a aparut. El a salvat din mainile a patru talhari un curier. Scenele incredibile s-au petrecut pe o strada din Londra. (Cele mai bune oferte laptopuri) Cunoscut pentru interpretarea detectivului…

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru interpretarea detectivului Sherlock Holmes intr-un popular serial TV si a supereroului Doctor Strange in mai multe filme inspirate din universul benzilor desenate Marvel, a devenit un erou veritabil si in viata reala, dupa ce a sarit in ajutorul…

- Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru rolul principal din serialul de televiziune „Sherlock Holmes“, dar si din „Doctor Strange“, s-a transformat intr-un veritabil erou, precum in filmele sale, salvand un ciclist din situatia de a fi jefuit.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson a declarat luni, 26 martie, in timpul unei vizite in Estonia, ca lumea civilizata este unita cu Londra, exprimandu-și sprijinul cu privire la poziția sa in cazul otravirii fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale, transmite Reuters. Potrivit…

- Ca parte a masurilor impuse de Londra impotriva Rusiei, Marea Britanie va cauta alte țari pentru aprovizionarea cu gaze, a anunțat astazi premierul britanic Theresa May, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. „Ne vom baza in aprovizionarea cu gaze pe alte țari”, a spus May. Dupa cum știți, Marea…

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Guvernul britanic a avertizat marti ca va raspunde 'intr-un mod adecvat si robust' daca vor exista dovezi clare ca un stat este implicat in presupusa otravire misterioasa a unui fost agent rus, care a spionat in favoarea Marii Britanii, si a fiicei sale, ambii spitalizati in prezent stare…