- Actorul Bob Odenkirk, starul serialului „Better Call Saul”, este stabil dupa un incident de natura cardiaca suferit marti pe platourile de filmare din New Mexico, au transmis reprezentantii lui, potrivit Variety, potrivit news.ro. Miercuri dupa-amiaza, echipa lui Odenkirk a emis un comunicat.…

- Guvernul afgan a impus sambata stare de urgența in aproape intreg teritoriul țarii, in incercarea de a-i opri pe talibani sa mai invadeze orașele, scrie BBC. In afara de capitala Kabul și inca doua provincii, oamenii nu au voie sa iasa din case intre orele 22.00 și 04.00.

- Sportiva rusa Svetlana Gomboeva a lesinat din cauza caldurii in timpul concursului preliminar feminin de tir cu arcul, vineri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat Comitetul Olimpic Rus (ROC) in retelele de socializare, relateaza agentiile internationale de presa. ''Totul…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Biden i-a oferit cadou lui Putin o pereche…

- Un senator din legislativul Ohio a participat la o dezbatere pe Zoom in timp ce conducea in aceeași zi in care legiuitorii din acest stat american dezbateau o lege care vizeaza impunerea de pedepse mai aspre asupra șoferilor distrași, relateaza Insider.

