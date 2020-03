Actorul Billy Connolly a anunţat că pune punct carierei din cauza bolii de care suferă Actorul Billy Connolly, in varsta de 77 de ani, a vorbit deschis despre diagnosticul pe care l-a primit acum cativa ani si despre cat de mult a evoluat boala intre timp, potrivit unilad.co.uk. "Parkinsonul a facut creierul meu sa functioneze diferit si pentru comedie trebuie sa ai un creier bun", a spus Connolly, care, in 2012, a fost ales cel mai influent actor britanic de stand-up din toate timpurile. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Quaden, baiețelul de noua ani din Australia, harțuit de colegii de școala din cauza bolii de care sufera, a fost invitat sambata sa conduca pe teren echipa de rugby Indigenous All Stars la tradiționalul meci impotriva Maori All Stars.Quaden Bayles a intrat pe teren de mana cu capitanul Joel Thompson.…

- Populatia Sudanului de Sud sufera din cauza ca foametea, coruptia masiva si violentele locale sunt folosite pentru a prelungi conflictul din tara, au acuzat joi investigatori ai ONU, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Comisia ONU pentru Drepturile Omului din Sudanul de Sud a facut public cel…

- Un pensionar din Moldova, care a primit o pensie de 37 de ori mai mica decat cea calculata inițial, și-a facut dreptate la CEDO Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a pronunțat hotararea in cauza Furtuna c. Moldovei. Reclamantul in cauza este un pensionar. Acesta s-a pensionat in 1999, iar…

- Cosmina Pasarin este una dintre vedetele care apar mereu doar cu zambetul pe buze si evita sa vorbeasca despre lucrurile neplacute ale vietii. Chiar si asa, nu multa lume stie ca aceasta sufera de probleme grave de sanatate.

- FIFA a oferit un upgrade vizual pentru 71 de fotbaliști din cadrul jocului, cei mai mulți fiind de la PSG. FIFA 20 n-a primit doar un patch major, care a fixat multe dintre problemele jocului, dar și un upgrade din punct de vedere vizual. O serie de fotbaliști au primit imbunatațiri din punct de vedere…

- Justin Bieber a anunțat, pe rețelele de socializare, ca se lupta cu o maladie incurabila. Cantarețul, in varsta de 25 de ani, a facut aceasta dezvaluire dupa ce au tot aparut speculații legate de un posibil abuz de droguri, din cauza felului in care a ajuns sa arate.

- O fetița in varsta de doi ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord sufera de boala protagonistului din filmul „The Curious Case of Benjamin Button/ Strania poveste a lui Benjamin Button", interpretat de actorul Brad Pitt.