- Tribunalul Galati a decis ca Luigi Marius Ciumbrei, directorul general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime (CNAPDM) SA, sa fie plasat in arest la domiciliu, respingand propunerea procurorilor, care cerusera arestarea acestuia.

- Cristian Ionut Manea, de 33 de ani, din Craiova, a lovit pe data de 20 ianuarie 2018 o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni, iar imediat a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost prins de oamenii legii dupa aproximativ trei saptamani, iar ca sa stearga urmele a dezmebrat masina.

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Daniel Necula, agent de politie in cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Galati, desi acesta a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Galati la 5 ani si 6 luni pentru contrabanda.