Cu un an in urma, actorul Armie Hammer (34 de ani) se afla in izolare in locuința sa din Insulele Cayman. Alaturi ii erau tatal, Michael, mama vitrega, Misty, soția lui Elizabeth și cei doi copii ai lor. „A fost o situație foarte complicata și intensa, cu personalitați puternice inchise intr-un spațiu restrans”, declara actorul pentru revista britanica GQ, in septembrie 2020. „Nu cred ca am gestionat lucrurile foarte bine. Cred, sa fiu sincer, ca am fost aproape de a-mi pierde mințile.” Actorul s-a comparat cu un lup care voia „sa-și mestece propriul picior”. Armie era atat de disperat sa „scape”,…