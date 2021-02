Echipa juridica a actorului american Shia LaBeouf a negat acuzatiile de agresiune si abuz sexual formulate de fosta sa iubita, cantareata britanica FKA twigs, in cadrul unui proces civil intentat anul trecut, informeaza Reuters. Avocatul lui LaBeouf a declarat in fata instantei ca actorul, cunosc din pelicula ''Honey Boy'' (2019), ''neaga in mod general si specific toate acuzatiile'' din plangere. Documentul, inaintat tribunalului pe 5 februarie, si ajuns joi in posesia Reuters, afirma totodata ca acuzatiile de agresiune sexuala impotriva cantaretei sunt nefondate…