Stiri pe aceeasi tema

- Kirk Douglas, legendarul interpret al lui Spartacus și unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit miercuri la varsta de 103 ani. Kirk Douglas este tatal actorului Michael Douglas și a lasat in urma o cariera de mai bine de șase decenii, in care a jucat in peste 90…

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters preluat de agerpres. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'', a afirmat…

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'',…

- Georgeta Snegur, sotia primului presedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a incetat din viata, relateaza romaniatv.net.Georgeta Snegur a fost inmormanata de Craciun la Cimitirul Central.Sotie grijulie si fidela, mama a doi copii de exceptie, Doamna Snegur a muncit toata viata in sfera ocrotirii…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. In 2002, Marie Fredriksson a fost diagnosticata cu tumoare cerebrala și a urmat…

- Cine nu tanjește la "the American dream"? Un fost fotbalist il traiește zi de zi, de 8 ani deja, in insorita Californie, dupa o cariera de apreciat in Romania, unde a prins pagina 1 din ziar, și dupa ce-a fost campion in Ungaria, la MTK Budapesta. Cu trei grupe de copii, mai mult ca la […] Post-ul Un…

- Harrison Dillard, medaliat cu aur in proba de 100 m la Jocurile Olimpice din 1984 si la 110 m garduri la Olimpiada din 1952, a incetat din viata vineri la varsta de 96 de ani, a anuntat, sambata, Comitetul olimpic si paralimpic american (USOPC), citat de AFP. Dillard, decedat in urma unui…