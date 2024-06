Alex Bogdan s-a casatorit in mare secret! Indragitul actor și-a luat iubita de mana și a mers in fața starii civile unde astazi, 19 iunire 2024, au devenit soț și soție, dupa o relație de cațiva ani. Nași de cununie le-au fost actorul Mihai Rait care il interpreteaza pe Dorel din „Las Fierbinți” și soția sa […] The post Actorul Alex Bogdan s-a insurat! „Dorel” din Las Fierbinți i-a fost naș de cununie first appeared on Suceava News Online .