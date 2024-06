Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache, 27 de ani, multipla campioana mondiala și europeana, s-a casatorit civil cu Cristian Chirita, sambata, 8 iunie, intr-o ceremonie organizata la Snagov, a anunțat fosta sportiva, pe rețelele sociale.„Sotul si Sotia Chirita. Dupa multi ani de provocari si victorii pe podiumurile sportive,…

- Nunta mare in showbiz! Vedeta PRO TV s-a casatorit in secret, departe de Romania. A stralucit in rochia de mireasa, alaturi de alesul inimii sale. Despre cine e vorba? Ramona Paun s-a casatorit in secret Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, s-a casatorit in mare secret. Vedeta…

- Sunt tineri, sunt frumoși și se iubesc la nebunie. Actorul Ștefan Floroaica și influencerița Sanziana Negru formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi. Am aflat de la protagonistul serialul ”Lia-soția soțului meu” cu ce fel de cadouri iși surprinde partenera și cum ține cont de nevoile…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au devenit soț și soție in urma cu o luna. Cei doi au avut parte de momente emoționante cand au trebuit sa rosteasca cel mai important „Da” din viața lor, deși nu se așteptau la acest lucru. Curand vor avea și cununia religioasa, precum și petrecerea intr-un loc exclusivist.

- Delia și Lino Golden s-au cununat civil vineri, 19 aprilie 2024. Evenimentul a avut loc intr-un cadru restrans, unde au fost prezenți prietenii și familiile celor doi. Tanara a stralucit intr-o rochie alba și mulata, insa ce a purtat la petrecerea de dupa nunta a luat pe toata lumea prin surprindere.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Jador și Oana Ciocan se pregatesc de nunta! Artistul s-a scapat și a spus ca au facut cununia civila. Cei doi indragostiți au planuri mari de viitor impreuna și abia așteapta sa se bucure de timpul pe care il au unul langa celalalt. Cantarețul de manele…

- Costel Corduneanu a decis, in vara anului 2023, sa se casatoreasca cu Grațiela, femeia pe care o avea alaturi de 16 ani. Iata cine este femeia care l-a facut sa iubeasca din nou dupa doua divorțuri.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman urmeaza sa faca pasul cel mare și sa se cunune in fața ofițerului de stare civila. Cei doi actori intampina probleme cu doua luni inainte de cununia civila. Iata ce a pațit soția lui Vlad Gherman!