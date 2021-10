Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins si ranirea regizorului Joel Souza, potrivit AP, releateaza click.ro. Baldwin joaca intr-un film western, aflat in productie in Santa Fe. Biroul serifului…

- Actorul Alec Baldwin a ucis-o joi cu un foc de arma, cel mai probabil accidental, pe directoarea de imagine si l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala, citata de AFP.

