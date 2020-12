Actorii TNB spun poveştile tablourilor împuşcate în Decembrie 1989 VIDEO Actorii TNB spun povestile tablourilor impuscate la Revolutia din 1989 si restaurate ulterior, in cadrul proiectului multimedia „Revolutia tablourilor”. Cu acest prilej, au fost lansate public 11 clipuri video prin care actorii TNB vorbesc despre tot atatea picturi ce au fost puternic avariate in timpul acelor zile. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum 31 de ani se aprindea scanteia a ceea ce aveam sa se transforme in Revoluția din 1989. La Timișoara, in seara zilei de 16 decembrie, zeci de persoane s-au adunat in fața casei parohiale a preotului Laszlo Tokes. In scurt timp, manifestația a capatat un avant enorm și atunci s-a auzit pentru prima…

- Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a fost huiduit, miercuri seara, la Timisoara, unde s-a intalnit cu sustinatori ai formatiunii sale si a depus candele pe treptele Catedralei Mitropolitane, in memoria celor cazuti in Revolutia din Decembrie '89.

- "In urma discutiilor cu noul primar general, Nicusor Dan, MAI va intra in programil Primariei Generale Bucuresti Tour, cu ceremonia de schimbare a garzii de onoare. Acest moment se va organiza in fiecare zi la sediul MAI la ora 12. Acest eveniment are loc inca de saptamana trecuta, mai precis din 2…

- In a doua parte a prefaței trilogiei „Dragostea și Revoluția”, Ion Cristoiu reliefeaza observațiile autorului Dinu Sararu referitoare la Protocolul care trebuia urmat la virgula de toata lumea, robotic....

- Programul TEZAURE UMANE VII, lansat in urma cu 10 ani, are, in sfarșit, o pagina web dedicata celor care au primit acest titlu. Ministerul Culturii, prin Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a realizat acest proiect pentru protejarea, pastrarea și transmiterea patrimoniului…

- PMP va propune, in viitorul Parlament, modificarea Legii referendumului, astfel incat acesta sa poata fi organizat online, fapt ce ar putea conduce la eliminarea costurilor suplimentare si ar permite cetatenilor sa se pronunte pe teme ce tin de interesul comunitatilor locale, a declarat luni presedintele…

- In direct la GSP Live, Cristian Panin (42 de anj) - campion de 6 ori cu CFR ca jucator (2008, 2010, 2012) și team-manager (2018, 2019, 2020) - a povestit doua episoade amuzante de la inceputurile carierei, din perioada in care evolua pentru UTA. Nascut și crescut in Arad, Cristian Panin a debutat…

- Parintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai romanilor, astfel ca de numele sau, al carui mormant din Prislop este loc de pelerinaj pentru creștini, sunt legate multe marturii extrarordinare. Minunile lui Arsenie Boca, cel care a prevestit Revoluția din ’89 Astfel, unii dintre…