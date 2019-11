Stiri pe aceeasi tema

- Un spectacol despre mame, pe care ar trebui sa-l vada in schimb toti barbatii! Este vorba despre „BabyBlues”, un turneu national care va poposi si la Teatrul „George Ciprian” marti, 12 noiembrie, de la ora 19,00. Spectacolul este o productie a asociatiei Cultura’n Sura, care vorbeste despre experienta…

- Intr-un spectacol de atmosfera si de stare, in care oniricul si realismul se pot substitui reciproc, Radu Afrim a creat, in spectacolul "Dansul Delhi", care s-a jucat aseara, in cadrul FNT, la Sala Studio a Teatrului National de Teatru, un univers suspendat pulsand ca o inima, o lume-transa care te …

- Cel mai ambitios si mai amplu eveniment al anului teatral din Republica Moldova reunește la Teatrul „Mihai Eminescu" din Chișinau, in perioada 16-29 septembrie 2019, numeroase teatre cu spectacole in limba romana, in cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Evenimentul marcheaza deschiderea stagiunii a…

- În perioada 16-29 septembrie 2019, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinau, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, Ministerului Culturii și Identitații Naționale al României și al Institutului Cultural Român, organizeaza Reuniunea…

- Sambata, 14 Septembrie 2019, de la ora 11:00, Ateneul Național din Iași va invita la spectacolul pentru copii „Dumbrava basmelor muzicale”, in Piața Voievozilor! Evenimentul se desfașoara in cadrul celei de-a treia ediții „Ateneul in oraș”! Spectacolul educațional-cultural interactiv pentru copii „Dumbrava…

- A fost o noapte magica la Afterhills, in Iași. Sute de tineri s-au distrat și au cantat alaturi de artiștii care au urcat pe scena. Printre cei care au facut atmosfera in prima seara au fost 5 Gang, Feli și DJ-ul olandez Don Diablo.

- In ediția SPECTACOLUL ARTEI din aceasta seara, continuam sa ascultam impreuna un documentar, in serial, intitulat ”Spectacolul unui singur actor”. Scena bacauana este singura din țara care organizeaza in fiecare primavara un festival-concurs de one man / one woman show. Perioada 17 – 23 aprilie a insemnat…