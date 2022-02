Stiri pe aceeasi tema

- Actori ai Teatrului de Comedie insotiti de academicieni, cercetatori si scriitori vor vizita, pe 14 si 15 februarie, cu ocazia Zilei Nationale a Lecturii, mai multe colegii si licee, informeaza un comunicat al Teatrului de Comedie transmis AGERPRES. George Mihaita, Maia Morgenstern, Sandu…

- Muzeul National al Literaturii Romane va marca pe 15 februarie Ziua Nationala a Lecturii, prin organizarea unei serii de evenimente la sediu si la casele memoriale, informeaza Agerpres. "MNLR propune publicului vizitator al expozitiei de baza din Strada Nicolae Cretulescu 8 si al caselor memoriale…

- Intr-un parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane, Biblioteca Academiei a deschis ieri, la București, expoziția „Ion Luca Caragiale – 170 de ani de la naștere“, in Sala „Theodor Pallady“ din Calea Victoriei 125.

- In noaptea zilei de 15 ianuarie vizitatorii Muzeului Național de Arte vor avea acces gratuit. Opțiunea va fi valabila in intervalul orelor 18:00-22:00. Iubitorii de arta pot vizita atat colecțiile permanente de Arta Religioasa, Universala și Naționala, cat și cele temporare, scrie agora.md Tot in contextul…

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Muzeul Național al Literaturii Romane, in parteneriat cu Teatrul de Comedie, va invita sambata 15 ianuarie 2022, la o vizita in regim gratuit a expoziției de baza din Strada Nicolae Crețulescu 8, precum și a celor cinci case memoriale ale MNLR, care au aparținut scriitorilor…

- „Eminescu și noi” se intituleaza colocviul dedicat Zilei Naționale a Culturii care se va desfașura sambata, 15 ianuarie 2022, la Centrul Cultural Municipal. Poetul Ion Mureșan va susține prelegerea „O mie și o suta de cuvinte”. O serie de evenimente extraordinare se intampla vineri și sambata, la Centrul…

- Pe 5 ianuarie 1961 are loc inaugurarea Teatrului de Comedie din Bucuresti. Primul director al teatrului a fost Radu Beligan 1961 1969 , iar prima stagiune a inceput cu spectacolul "Celebrul 702" de Alexandru Mirodan secretar literar al teatrului , in regia lui Moni Ghelerter."Spectatorii din seara de…

- La implinirea a 103 ani de la nașterea genialului artist Radu Beligan, in 14 decembrie 2021, Teatrul de Comedie, care i-a fost a doua casa, alaturi de Muzeul Național al Literaturii Romane, au raspus unei datorii de onoare, comemorand memoria maestrului scenei romanești, actorul și scriitorul Radu Beligan,…