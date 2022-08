1. Petre Daea spune ce-i trece prin cap și e vizitat de multe nazbatii, e un ministru fara filtru. Dar se pricepe la agricultura mai bine decat Vlad Voiculescu la medicina. Habar n-am cum scrie Daea, insa am vazut cum mazgalește candidul periculos Vladuț – „pacienți transplantați”, „panaceu universal”. Daca s-ar intalni aștia doi la […] The post Actorii nu mint niciodata first appeared on Ziarul National .