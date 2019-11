Actorii ieșeni vor juca pe scenele din țară, dar și din străinătate In perioada 15-21 noiembrie 2019 actorii ieșeni vor juca pe scenele din 10 localitați din țara și din strainatate și vor poposi la Zalau, Beiuș, Arad, Timișoara, Cernauți, Hotin, Balți, Soroca, Chișinau și Cahul. „De data aceasta am ales o ruta, spunem noi, istorica, și ca o reparație, dar și ca o bucurie a noastra, fiindca am spus de multe ori ca, inainte de a a avea autostrazi, porturi, aeroporturi, cele mai importante sunt aceste drumuri cultural-educaționale pe care le putem face foarte repede și foarte bine”, precizeaza managerul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei. Vor fi puse… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

