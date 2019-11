Stiri pe aceeasi tema

- Elena Haratau, unul dintre deputații PSD care a votat la investirea Guvernului Orban, afirma, intr-o declarație de presa luni dimineața, ca PNL are in programul de guvernare inchiderea și comasarea spitalelor. In acest context, ea indemna romanii sa voteze „cu inima candidatul PSD” la alegeri, anunța…

- Actrița americana Jennifer Aniston a anunțat ca "lucreaza la ceva" impreuna cu colegii din serialul de succes "Prietenii tai/ Friends", Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer, iar declarația ei a starnit entuziasmul fanilor, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Invitata…

- Renate Weber a declarat, sambata, ca Avocatul Poporului platește 50.000 de euro lunar pe chirie, ceea ce i se pare infiorator, deoarece e o instituție constituționala și nu ar trebui sa plateasca mediului privat. Ea a afirmat ca vrea sa schimbe sediul, chiar daca acesta era accesibil, potrivit Mediafax.„Mult…

- Acum o cunoscuta actrița și o femeie extrem de frumoasa, Jennifer Aniston (50 de ani), a avut o copilarie dificila alaturi de o mama care o critica tot timpul și care i-a provocat traume adanci. Mama lui Jennifer, Nancy Dow, a fost actrița la randul ei și, chiar daca și-a dorit ce e mai bun pentru fiica…

- Duminica, 1 septembrie, chirurgul Constantin Belchita, de la Spitalul Militar Pitesti s-a stins fulgerator din viata. “€Profund indurerati, am aflat de dispariția neasteptata a domnului Belchița Constantin, medic chirurg in Spitalul Militar de Urgența dr Ion Jianu Pitești. Un profesionist și un coleg…

- Actrița Dorina (Doti) Stanca, soția scriitorului și regizorului Radu Stanca, s-a stins din viața la varsta de 91 de ani și a fost inmormantata.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem de grave’ Revista ”Apostrof” a anunțat moartea actriței Dorina…