Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza Greta Thunberg, desemnata Persoana Anului 2019 de revista Time, care a devenit celebra dupa ce i-a criticat pe liderii lumii pentru politicile de mediu - sau mai degraba pentru absenta lor - va deveni subiectul unui film documentar produs de platforma de streaming Hulu, a anuntat luni…

- Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste din Romania.Are milioane de fani, iar muzica ei este apreciata atat in țara, cat și pestehotare. Cu toate astea, iubita lui Razvan Simion a facut un anunț surprinzator.Invitata la Xtra Night Show pentru a-și prezenta noua piesa, Lidia Buble a facut…

- Obiecte de recuzita din sitcomul "Prietenii tai/ Friends", printre care canapeaua din cafeneaua Central Perk, pinguinul de pluș al lui Joey și costume, vor fi scoase la vanzare intr-o licitație in interes caritabil care va avea loc in perioada 3 - 17 decembrie, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit…

- Proiectul „Camera Fantastica”, finantat prin Programul Start ONG, este derulat de Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Targu Frumos. Domeniile vizate sunt educatie, sanatate, mediu, social si cultural, valoarea totala a programului fiind de 500.000 euro. Programul Start ONG este considerat cel mai simplificat…

- Creatorii si starurile din ''Friends'' (''Prieteni tai'') negociaza cu platforma HBO Max pentru realizarea "unei reuniuni speciale", cu prilejul sarbatoririi a 25 de ani de la lansarea celebrului serial de comedie, potrivit publicatiei The Hollywood Reporter citata de…

- Reuniunea FRIENDS se intampla la HBO MAX! Dupa ani de zile in care s-au rugat pentru o reuniune, dorinta fanilor serialului Friends se va indeplini cat de curand. HBO Max si Warner Bros. Television au in plan sa ii reuneasca pe indragitii actori, conform The Hollywood Reporter. Cei 6 membri ai distributiei…

- Cei șase actori principali din distribuția serialului de succes "Prietenii tai/ Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer, sunt in negocieri pentru un proiect TV special care va fi difuzat pe viitoarea platforma de streaming HBO Max, scrie…

- Actrita Sandra Bullock si realizatoarea de televiziune Ellen DeGeneres au deschis impreuna o actiune juridica impotriva a peste 100 de firme producatoare de cosmetice care le-au folosit imaginea fara consimtamant, anunța news.ro.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa…