- Dupa greva scenaristilor, suspansul planeaza in Statele Unite in legatura cu posibilitatea unei duble actiuni sindicale, a actorilor, care ar putea incepe in acest weekend si care ar putea opri aproape toate productiile cinematografice si de televiziune. Actorii cer salarii mai bune pentru a combate…

- Actorul scotian Brian Cox si-a exprimat sprijinul pentru greva scenaristilor americani: "Sunt foarte clar fortele principale ale creatiei". Actorul scotian Brian Cox si-a afirmat, duminica, sprijinul pentru scenaristii aflati in greva la Hollywood, care, a subliniat el, sunt „foarte clar fortele…

- Sindicalistii din Sanatate picheteaza marti Ministerului Sanatatii, in data de 8 iunie va avea loc o greva de avertisment cu intreruperea activitatii timp de doua ore iar greva generala este programata in 15 iunie. ‘Consiliul National al Federatiei Sanitas intrunit in sedinta extraordinara, miercuri,…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit miercuri programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru Agerpres, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti.

- Grupul care reprezinta studiourile de la Hollywood nu ia in considerare greva scenariștilor, scrie Reuters. Alianța Producatorilor de Film și Televiziune (AMPTP), care reprezinta studiouri importante precum Walt Disney Co (DIS.N) și Netflix Inc (NFLX.

- In lipsa unui acord, mii de scenaristi de film si de televiziune din Statele Unite vor intra marti in greva, a anuntat cel mai puternic sindicat al lor, dupa esecul negocierilor purtate cu principalele studiouri cinematografice si cu platformele online privind cresterea salariilor, informeaza AFP.

- Scenariștii și reprezentanții studiourile de la Hollywood poarta discuții de ultim moment, pentru a evita greva care ar putea incepe marți.Sindicatul scenariștilor amenința cu declanșarea grevei daca nu se ajunge la o ințelegere cu companii precum Walt Disney și Netflix. Aceasta ar fi prima greva…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, dupa ce Guvernul a anuntat ca se plafoneaza cheltuielile de personal si activitatile de formare profesionala si se accentueaza deficitul de personal. Pe 25 si 26 aprilie…