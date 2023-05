Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Ana Odagiu și soțul sau, Conrad Mericoffer! Cei doi și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Cea care a facut publice imagini de la marele eveniment a fost chiar actrița, care a postat mai multe fotografii cu ea și soțul ei. Cum arata Ana Odagiu in rochie de mireasa.

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit astazi, iar mireasa a postat pe Instagram primele imagini de la cununia civila. Gina Pistol a optat pentru o rochie stil boho chic și o coafura lejera, iar Smiley a imbracat un costum bej. Timp de aproape doi ani, Smiley și Gina Pistol au reușit sa pastreze discreția…

- Albertina Ionescu s-a casatorit religios in Grecia cu Constantin Opriș, chiar in weekendul care a trecut. Prezentatoarea de televiziune i-a avut alaturi pe membrii familiei și pe cei mai apropiați prieteni. Dupa ce in octombrie 2022, Albertina Ionescu și Constantin Opriș s-au casatorit civil in Romania,…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au casatorit in secret? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce dansatoarea a facut recent o postare pe rețelele personale de socializare. Iata ce imagini, dar și ce mesaj a pus iubita cantarețului de manele pe pagina sa de Instagram!

- Vali Barbulescu și Maria Andreea s-au casatorit civil. Cei doi au optat pentru o petrecere in stil italian, iar rochia artistei a atras atenția tuturor. Proaspeții miri și-au organizat petrecerea la un local din București, ce a avut o vedere spre strada, cu flori și aranjamente in același stil.In timp…

- Anamaria Prodan a povestit in cadrul unui podcast cum a reușit sa o seduca noul ei iubit, milionarul Flavius Nedelea și ce anume o atrage cel mai mult la acesta. Anamaria Prodan a declarat, acum cateva luni, ca intr-adevar are un nou iubit, insa momentan prefera sa pastreze misterul cu privire la identitatea…

- Actrița Monica Odagiu a dat primele declarații dupa accidentul in care a ucis un barbat in varsta de 35 de ani din București, care traversa neregulamentar. Actrița Monica Odagiu era la volanul mașinii care a ucis un barbat in varsta de 35 de ani din București. Monica Odagiu a declarat ca pietonul a…

- FORTUNA risca sa fie inchisa pentru ca a diminuat ilegal castigurile jucatorilor. In urma cu aproape trei saptamani, Puterea va informa in exclusivitate despre faptul ca un jucator la pariuri sportive din Bucuresti a reclamat la Oficiul National de Jocuri de Noroc ca operatorul de jocuri de noroc FORTUNA…