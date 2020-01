Amazon.com Inc a anuntat prima parte a distributiei pentru serialul „The Lord of the Rings”, din care fac parte in principal actori britanici, intre care doi cunoscuti din „Game of Thrones”, dar si ca productia va incepe luna viitoare in Noua Zeelanda, scrie news.ro.

Intre cei 15 actori anuntati se numara Robert Aramayo si Josepg Mawle, care au jucat in serialul HBO „Game of Thrones”, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark si Ema Horvath, potrivit Reuters.

Serialul Amazon este coordonat de…