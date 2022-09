Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Grantham, din Riverdale, a fost condamnat la inchisoare pe viața, pentru uciderea mamei lui. Actorul de 24 de ani nu va avea posibilitatea de a fi eliberat condiționat in urmatorii 14 ani. Declarațiile avocatului sau, dupa primirea sentinței.

- O judecatoare americana a anulat condamnarea unui barbat, Adnan Syed, in varsta de 42 de ani - incarcerat de 23 de ani dupa ce a fost gasit vinovat de o crima pe care a negat intotdeauna ca a comis-o -, un dosar aflat in centrul unui podcast care se bucura de un succes planetar, Serial, relateaza AFP.…

- Fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare de catre Tribunalul București. Draghici și-a recunoscut vinovația și a semnat un acord. „Dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei rezultante de 6 ani inchisoare”, arata decizia emisa de Tribunalul București,…

- Mihai Bendeac a revenit in atenția internauților, dupa ce a postat un mesaj controversat in mediul online. Celebrul actor le-a detaliat celor care-l urmaresc pe rețelele sociale situația incomoda prin care este nevoit sa treaca in fiecare zi, cand ajunge acasa. Cum ar fi fost agasat de un om al strazii.…

- Catalin Botezatu a povestit ca a fost prins ca iși inșela iubita in urma cu mai mulți ani și ca niciodata nu a fost un barbat fidel. Celebrul designer a fost dat de gol de prietenii lui. Catalin Botezatu a fost mereu unul dintre cei mai curtați barbați, insa puține femei au avut parte de atenția lui.…

- Nimic nu a fost mai incantator decat sa urmaresc postarile in social media legate de viața lui Anthony Hopkins in timpul pandemiei Covid. Deși ajuns la varsta de 85 de ani, a postat tot felul de inregistrari facute in propria casa, in autoizolare, aratandu-ne cum iți poți petrece timpul fara sa innebunești…

- Martyn Ford, in varsta de 40 de ani, este un cunoscut instructor de fitness, actor și culturist din Marea Britanie. Deși mulți il cunosc pe culturist, puțini știu cu cine se iubește acesta. Celebrul actor are o soție, pe numele sau Sacha Stacey, și trei copii cu aceasta. Iata cine este, dar și cum arata…