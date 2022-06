Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Marocico, actor la Teatrului Național din Targu Mures, a fost gasit mort in propriul apartament, dupa un scandal cu sotia, cu care era in divort, informeaza Antena3. Actorul, in varsta de 34 de ani, a fost implicat luni intr-o altercație in familie și a fost cautat apoi de lucratorii Inspectoratului…

- Teatrul Național din Timișoara va invita duminica, 5 iunie 2022, ora 11:00, in Sala 2 a Teatrului Național la un dialog public privind capacitatea societații de a raspunde necesitaților copiilor cu nevoi speciale și de a-și asuma responsabilitați civice și sociale pentru viitorul lor. Acest dialog public…

- Teatrul Național din Targu Mureș s-a alaturat unui program prin care UNITER iși dorește sa susțina actorii ucraineni. In plus, marțea viitoarea va avea loc o reprezentație a spectacolului „Tache, Ianche și Cadar" iar veniturile din bilete vor ajunge la organizația teatrelor din Ucraina. Spectacolele…

- Targul de Cariere a adus astazi la Teatrul Național din Targu Mureș peste 30 de companii care au oferit locuri de munca pentru toata lumea. Angajatorii au cautat atat candidați cu studii și cu experiența, cat și incepatori, și chiar și studenți care au nevoie de un start in cariera. […] Articolul Targumureșenii…

- Uneori, cu o floare chiar se face primavara! Teatrul Național din Timișoara da un imbold, lanseaza un semnal important angrenajului cultural și social local, regional, transfrontalier, național și, in perspectiva, european, continuand o serie majora de investiții in infrastructura culturala. Sala 2…