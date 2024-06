Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Mihai Popescu, romanul care și-a injunghiat pe strada fosta iubita insarcinata, și-a aflat pedeapsa. Oamenii legii l-a condamnat pe barbatul in varsta de 29 de ani la 17 ani și patru luni de inchisoare pentru tentativa de omor.

- Un barbat, de 44 de ani, din localitatea constantena Corbu a a fost arestat preventiv, dupa ce a batut unul din cainii pe care ii deține si a incercat sa il spanzure. Barbatul este cercetat pentru comiterea infractiunii de schingiuire a animalelor. “In data de 16.03.2024, in jurul orei 17.00, inculpatul…

- Cum a incercat un barbat din Alba sa-și convinga fosta iubita sa se intoarca in locuința. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Mihalț s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat cu moartea, fosta partenera. Ar fi vrut sa o convinga sa revina in fosta locuința. Polițiștii…

- Potrivit ABC News, se pare ca soferul ar fi incercat sa urmareasca un alt vehicul in timp ce acesta intra pe poarta. Imediat, bariera de tip pop-up a fost desfasurata pentru a opri masina neautorizata, au declarat oficialii, relateaza Ziare.com.Incidentul a avut loc putin dupa pranz (ora locala).Suspectul,…

- Mirel, ucigașul studentei de la Medicina și-ar fi lovit și fosta iubita: Se purta ca și cum era proprietatea lui! - Andreea, inmormantata joiApar noi detalii șocante despre Mirel, individul care a ucis-o pe Andreea, tanara studenta de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Vestea i-a șocat pe locuitorii…

- In timp ce familia o plange pe Andreea, studenta de la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara, Mirel incearca sa obțina o decizie in favoarea lui. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar spera ca aceasta masura sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.

- Tanarul care vineri seara și-a injunghiat iubita, descoperita ulterior moarta in apartament de doua prietene, pe Bd. General Dragalina din Timișoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un barbat de 39 de ani a incalcat, joi, ordinul de protectie emis de instanta in favoarea fostei sale iubite, in varsta de 23 de ani, si a mers la locuinta acesteia din Chitila, judetul Ilfov, unde a agresat-o. Ulterior, el s-a baricadat in imobil si ameninta ca se arunca de la etaj. Interventia politistilor…