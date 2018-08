Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care desfasoara in mod regulat activitati fizice ar avea un risc redus de a suferi un atac de cord chiar si in zonele cu niveluri moderate si ridicate de poluare generata de trafic, conform unui studiu efectuat in Danemarca, citat joi de APP. Nivelurile ridicate de dioxid de…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai indragite și solide cupluri din showbizz-ul autohton, iar cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Alexandru, baiețelul lor va mai avea un frațior. Adela Popescu a dezvaluit pe blogul sau detalii despre cea de-a doua sarcina…

- Fa zilnic aceste exercitii daca ei peste 35 de ani! NU e negociabil! Sanatatea ta poate fi influentata! 1. Genuflexiuni Genuflexiunile intretin mobilitatea si flexibilitatea genunchilor, a gleznelor, soldurilor. Ai nevoie de ele atunci cand te asezi pe WC, pe scaun sau in masina. Nu…

- Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie sa depuna declarația fiscala unica pana la mijlocul lunii iulie 2018, conform legislației in vigoare. Aceasta este folosita de Fisc pentru stabilirea taxelor ce trebuie platite statului pentru veniturile obținute din activitați independente. Prin declarația…

- Femeile varstnice purtatoare ale genelor raspunzatoare de predispozitia pentru obezitate s-ar putea simti usurate la aflarea rezultatelor unui studiu efectuat recent in Statele Unite ale Americii potrivit caruia exercitiile fizice pot contracara acest risc, informeaza UPI. In cadrul studiului, oamenii…

- Exercițiile fizice reduc riscul apariției demenței, insa nu pot incetini aceasta afecțiune odata ce a fost diagnosticata, susțin cercetatorii britanici. Potrivit unui studiu publicat in jurnalul BMJ , ce a fost realizat pe 494 pacienți ce prezentau simptome ușoare pana la moderate de demența, creșterea…

- Specialistii in somnologie de la Cleveland Clinic Sleep Disorders Center,SUA, au intocmit un top al celor mai frecvente mituri care circula pe seama tulburarilor de somn. Ei au explicat care este, de fapt, adevarul.