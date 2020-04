Activităţile economiei mondiale au fost aproape blocate în aprilie din cauza pandemiei de coronavirus Activitatile economice au fost aproape blocate la nivel mondial in aprilie, din cauza masurilor impuse de guverne pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus, sectorul serviciilor fiind afectat in mod special, arata sondaje in randul liderilor de companii publicate joi, transmite Reuters. Epidemia, care a infectat peste 2,7 milioane de oameni si a ucis peste 190.000 la nivel global, a afectat grav si industria manufacturiera, in urma inchiderii unor fabrici si perturbarii lanturilor de aprovizionare. Situatia din sectorul serviciilor este deosebit de dificila din… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

