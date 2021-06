Activităţile de igienizare din jurul blocurilor, sprijinite de RER SUD, cu saci de depozitare. Asociațiile pot solicita și colecatarea gratuită a deșeurilor In perioada campaniilor de curațenie sezoniera, de primavara și toamna, operatorul de salubritate, RER SUD, livreaza GRATUIT asociațiilor de proprietari, saci negri pentru depozitarea deșeurilor vegetale stranse, in urma activitatilor de igienizare a spațiilor verzi din jurul blocurilor. Distribuirea sacilor se va face prin solicitarea acestora firmei de salubritate, iar colectarea se va face GRATUIT cu condiția ca sacii sa fie depozitați in locuri stabilite de comun acord cu firma de salubritate. Reprezentanții asociatiilor de proprietari au obligatia de a anunta firma de salubritate cand sacii… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

