- In perioada campaniilor de curațenie sezoniera, de primavara și toamna, operatorul de salubritate, RER SUD, livreaza GRATUIT asociațiilor de proprietari, saci negri pentru depozitarea deșeurilor vegetale stranse, in urma activitatilor de igienizare a spațiilor verzi din jurul blocurilor. Distribuirea…

- Prefectul Capitalei amana sa ia o decizie daca e de acord sau nu ca Sectorul 1 sa intre in stare de alerta din motive sanitare, iar scandalul dintre primarul Clotilde Armand si firma de salubritate ia amploare si se transforma intr-un razboi al acuzatiilor.

- Ca urmare a numeroaselor articole aparute in presa locala privind neevacureare sau evacuarea necorespunzatoare a deșeurilor menajere și reziduale de la locurile de producere și colectare de catre operatorul economic S.C. Polaris M Holding S.R.L., DSP Alba, prin Serviciul Control in Sanatate Publica…

- SC Salubritate 2000 S.A. informeaza utilizatorii serviciului de salubrizare ca in ziua de marți, 1 iunie 2021, activitatea de colectare a deșeurilor in municipiul Pitești se va desfașura conform graficelor specifice zilelor normale de lucru. Operatorul recomanda abonaților casnici ca, in cazul in care…

- Asociatiile de proprietari au obligatia, privind Regulamentul privind imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta sa isi taie singuri iarba din jurul blocurilor Pana anul acesta, firmele contractate de primarie se ocupau de taierea…

- Pe parcursul lunii mai, RETIM și ADID Timiș desfașoara o campanie de colectare a deșeurilor periculoase, in zona 1 rural a județului Timiș. Oamenii pot arunca, printre altele, și butelii de gaz, vopsele, pesticide sau baterii.

- „Fagarașul recicleaza” este un proiect pilot care va fi implementat incepand din 1 iunie 2021, prin care administrația locala dorește eliminarea taxei speciale de salubritate și introducerea costului pe cantitatea de deșeuri generata de fiecare cetațean. Proiectul se va desfașura pe parcursul a 4 luni…

- Intretinerea si salubrizarea spatiilor verzi aferente blocurilor de locuinte din Sectorul 6 vor fi realizate de asociatiile de proprietari, informeaza Agerpres. "Intretinerea si salubrizarea spatiilor verzi aferente blocurilor de locuinte de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 6…