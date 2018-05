Activitatile de aprovizionare ale Kellog`s in regiunea EMEA, centralizate in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Bit Sentinel devine prima companie de cybersecurity din România care ofera servicii complete de securitate pentru startupuri inovatoare pe Blockchain. Portofoliul companiei include mai multe proiecte ce folosesc tehnologia Blockchain, din domenii precum mining, fintech, marketplace-uri, rețele…

- Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, a inregistrat in primul trimestru venituri de 45,9 milioane de dolari in Romania, in crestere cu 18%, de la 38,9 milioane de dolari in urma cu un an, in timp ce profitul operational a avansat 30,7%, rezultate care au avut o contributie…

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii…

- Actiunile Spotify vor fi tranzactionate public pentru prima oara marti, cand compania debuteaza pe bursa din New York. Cotarea Spotify, cu o valoare de piata de 20 de miliarde de dolari, este neconventionala: nu emite actiuni noi, relateaza BBC. Pretul de pornire: 132 de dolari/actiune. …

- Cheltuielile de capital in Romania ale companiei poloneze de petrol și gaze Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, au crescut de 5 ori anul trecut, la 8,5 milioane dolari, de la 1,7 milioane dolari in 2016. „Compania se concentreaza pe Romania, vazuta…

- Compania britanica Vast Resources va aloca 2,6 mil. dolari pentru dezvoltarea minelor pe care le administreaza in judetele Suceava si Bihor, dintr-un fond de 4 milioane de dolari care reprezinta prima transa a acordului de finantare de 9,5 mil. dolari semnat la inceputul acestui an cu Mercuria Energy…

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…