Progresul Ezeriș ar putea avea un patron asiatic

CARAȘ-SEVERIN – Bando Jumpei, un antreprenor care are afaceri în domeniul IT în Japonia și Malaezia, și-a manifestat intenția de a deveni patronul echipei din Ezeriș. Principalul merit al acestui ajutor primit de cei de la Progresul Ezeriș îl are fotbalistul japonez Takenori Kawagoe, care a promovat clubul… [citeste mai departe]